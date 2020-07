Decreto Rilancio: via libera della Commissione. Incentivi per le auto 6 e più soldi alle paritarie (Di venerdì 3 luglio 2020) Via libera della Commissione Bilancio della Camera al Decreto Rilancio da 55 miliardi. Il provvedimento arriverà lunedì in aula dove l’attende la richiesta di fiducia posta dal governo Conte. Il giorno dopo al Senato, con tutta probabilità, l’approvazione definitiva.Tra le modifiche più importanti dopo il passaggio alla Camera, l’estensione dell’ecobonus al 110% alle seconde case (villette mono e bifamiliari e condomini), la rottamazione da 3.500 euro per le auto 6 (1.500 lo Stato, il resto i concessionari) e l’incremento dei fondi per 150 milioni per le scuole paritarie. Passa anche un emendamento di Fratelli d’Italia per portare le pensioni di invalidità al 100% fino a un massimo di 516 euro, per recepire la recente sentenza della Consulta.Durante l’esame, durato 40 giorni, erano stati approvata ... Leggi su huffingtonpost

