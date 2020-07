Nigeriano clandestino e ‘espulso’ arrestato per violenza sessuale. Due giorni dopo ne fa un’altra… (Di mercoledì 1 luglio 2020) Più che il Paese del diritto, l’Italia gli sarà sembrato quello dei… balocchi. Certamente tale sarà apparso al 38enne Nigeriano che, da clandestino (ossia: persona extracomunitaria irregolare sul territorio nazionale) e senza fissa dimora, in rapida successione ha prodotto violenza sessuale su due donne italiane. Il primo fatto risale al 25 giugno. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno così lo raccontano: “dopo essersi furtivamente introdotto in un centro sportivo, alla vista di una donna frequentatrice della struttura si avvicinava e, colto da improvviso raptus, si denudava e le palpeggiava il seno. Lo straniero, successivamente rintracciato da una pattuglia dell’Arma intervenuta, veniva tratto in arresto per violenza sessuale, atti osceni e violazione di domicilio e associato alla Casa circondariale di Salerno in attesa ... Leggi su ladenuncia

JeanDanton3 : @AscoltaRifletti @moral_cervantes @nonstoasinistra Non gli faranno assolutamente niente. L'avvocatessa lo perdonerà… - ombrysan : RT @JeanDanton3: @italianafiera87 @Luanastretti1 @VotersItalia Il solito nigeriano aggressivo, senza fissa dimora, la feccia d'Africa. Comu… - Luanastretti1 : RT @JeanDanton3: @italianafiera87 @Luanastretti1 @VotersItalia Il solito nigeriano aggressivo, senza fissa dimora, la feccia d'Africa. Comu… - JeanDanton3 : @italianafiera87 @Luanastretti1 @VotersItalia Il solito nigeriano aggressivo, senza fissa dimora, la feccia d'Afric… - DaridaGabriele : RT @RadioSavana: 'Mi teneva e non potevo liberarmi. Non riuscivo a respirare.' Sono le parole di una ragazza di Foggia dopo un tentativo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeriano clandestino Clandestino nigeriano tenta rapina in piazza Sannazaro: bloccato dai passanti Il Mattino Come ho già scritto altre volte,

Io mi auguro che NESSUNO sia vittima di reati commessi da clandestini (esatta definizione di "migrante"). Se proprio questo deve accadere, reputo sia giusto che i destinatari di questi reati siano col ...

Droga e prostitute, scattano le denunce

Denunce, sanzioni e sequestri di droga. Maxi controllo del territorio giovedì sera nelle aree calde della città; zona tempio-stazione e viale Gramsci ma anche il Novi Sad. A scendere in campo municipa ...

Io mi auguro che NESSUNO sia vittima di reati commessi da clandestini (esatta definizione di "migrante"). Se proprio questo deve accadere, reputo sia giusto che i destinatari di questi reati siano col ...Denunce, sanzioni e sequestri di droga. Maxi controllo del territorio giovedì sera nelle aree calde della città; zona tempio-stazione e viale Gramsci ma anche il Novi Sad. A scendere in campo municipa ...