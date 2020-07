ROG Theta Electret: presentate le cuffie da gaming perfette per gli audiofili (Di martedì 30 giugno 2020) by Hynerd.it ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato nelle scorse ore le Theta Electret, cuffie gaming all’avanguardia dotate di driver al neodimio e ad elettrete per garantire a tutti gli audiofili un’immersione totale nei giochi e nella musica. Vincitrici di un iF Product Design Award nel 2019, le cuffie ROG Theta Electret presentano una qualità costruttiva eccezionale e un design ergonomico che le rendono resistenti e comode da indossare. Le cuffie sono inoltre compatibili con numerose piattaforme tra cui PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone e … su: ROG Theta Electret: presentate le cuffie da gaming perfette per gli audiofili Leggi su hynerd

