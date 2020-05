Vieni da Me, Elena Sofia Ricci in lacrime: “È morto troppo presto, come mia madre” (Di sabato 9 maggio 2020) Elena Sofia Ricci è stata ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me e con Caterina Balivo ha partecipato al gioco della “cassettiera”, raccontandosi a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Tanto che quando ha visto la foto della madre scomparsa e ha iniziato a raccontare della sua infanzia non ha trattenuto le lacrime. “I miei genitori si sono separati quando ero piccolissima – ha spiegato l’attrice -, mia madre non riusciva a perdonare mio padre e per un lungo periodo non l’ho frequentato. L’ho rincontrato a 31 anni. Facendo psicoterapia mi sono resa conto che mi mancava la figura paterna. È stato bello sentirmi sua figlia. come mia madre, è morto troppo presto. Ma per fortuna sono riuscita a dirgli tutto”, ha concluso commossa. L'articolo Vieni da Me, Elena Sofia Ricci in lacrime: “È morto ... Leggi su ilfattoquotidiano “È morto troppo presto”. Elena Sofia Ricci in lacrime a ‘Vieni da me’ : Caterina Balivo si commuove

