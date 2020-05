Venti di guerra fredda nei mari

Leggi su it.insideover

(Di sabato 9 maggio 2020) Le potenze si muovono, anche se il coronavirus impone una sorta di grande nebbia sui movimenti delle rispettive forze. Segnali, avvertimenti, manovre di riequilibrio? Sicuramente una miscela di tutti questi obiettivi. Quello che è certo è che se il mondo si è fermato per la pandemia, questo non significa che Cina, Russia, Stati Uniti abbiano bloccato le loro rispettive strategie. Che non sono certo estranee anche alle offensive e controffensive diplomatiche sorte con l’epidemia mondiale. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno completato un’operazione estremamente interessante, che lancia un messaggio chiarissimo sulla nuova strategia del Pentagono per l’Atlantico. I cacciatorpediniere Uss Donald Cook, Uss Porter e Uss Roosevelt e la fregata britannica Hms Kent, con il supporto della Usns Supply, hanno fatto il loro ingresso nel Mare di ...