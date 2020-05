Valanga a Cortina | muore un ragazzo alla Tofana Salvo il fratello

MediasetTgcom24 : Valanga sopra Cortina, Soccorso alpino: diverse persone coinvolte - Agenzia_Ansa : Valanga sopra Cortina, morto un ragazzo trascinato a valle per oltre 200 metri #ANSA - repubblica : ?? Valanga sopra Cortina, persone coinvolte - venti4ore : Valanga Cortina travolge sciatori morto 23enne illeso fratello che era con lui temono altre vittime - lavocedelne : Valanga sopra Cortina: un morto. Soccorsi anche in Marmolada ma senza coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Cortina

Cronaca - L'episodio nella zona della Tofana di Rozes. Diverse le persone coinvolte. La vittima è stata trascinata a valle per 200 metri. A provocare la tragedia sarebbe stato un lastrone di neve e ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...