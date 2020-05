PC Calcio 2020 | il videogioco rilanciato dal forum dei fan

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 9 maggio 2020) Era il lontano 1995, quando, in un momento in cui possedere unera quasi fantascienza, nasce PC. PCè unmanageriale per PC, in cui il giocatore è chiamato alla direzione di una squadra di, di cui ne prende in mano le sorti sia tecnico-calcistiche sia quelle economiche-dirigenziali, prodotto dalla casa spagnola Dinamic Multimedia e distribuito in edicola da Planeta DeAgostini. Fu un successo internazionale tanto da essere distribuito in altre nazioni, oltre alla Spagna e all’Italia, come l’Inghilterra e l’Argentina. La sua diffusione è stata dovuta alle fantastiche modalità di gioco. Infatti nella sua ultima versione, uscita tra il 1998 e il 1999, Il gioco prevede di poter impersonare diversi ruoli. È possibile scegliere tra l’altro se essere allenatore, presidente o ...