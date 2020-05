Inter, Jonathan David resta un obiettivo: il prezzo del Gent e le intenzioni del classe 2000 (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro del mercato dell'Inter in attacco dipenderà molto da Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona e al bivio tra una permanenza a Milano e una nuova avventura in Catalogna. Per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell'arGentino, il club nerazzurro inizia ad individuare i possibili eredi del Toro che possano tornare utili anche in prospettiva: in questo senso, spicca anche il nome di Jonathan David, classe 2000 canadese esploso con la maglia del Gent, con cui ha... Leggi su 90min “Aiutatemi - vi prego”. Jonathan Kashanian - il gesto che fa commuovere l’Italia intera (compresa la sua amica Bianca Guaccero)

Alla scoperta di Jonathan David : la vita e i numeri del gioiello del Gent che piace a Inter e Milan (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro del mercato dell'in attacco dipenderà molto da Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona e al bivio tra una permanenza a Milano e una nuova avventura in Catalogna. Per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell'arino, il club nerazzurro inizia ad individuare i possibili eredi del Toro che possano tornare utili anche in prospettiva: in questo senso, spicca anche il nome di2000 canadese esploso con la maglia del, con cui ha...

Zhang Linpeng era considerato un giovane molto promettente, tanto da attirare l’attenzione del Genbao Football Academy. E successivamente, nel 2006, del Shanghai East Asia. Con il club di terza divisi ...

L'Inter studia l'attacco del futuro: Marotta non molla David

E Jonathan David è uno di questi. Classe 2000 ... la fila delle pretendenti è lunga e importante. Una lista dalla quale l'Inter non intende sottrarsi, nonostante il Gent abbia ribadito, forte di un ...

