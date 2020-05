I governatori sono d'accordo per le elezioni regionali a luglio (Di sabato 9 maggio 2020) Nel corso del consueto punto stampa quotidiano il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a ribadire la sua preferenza per il voto alle regionali nel mese di luglio, sottolineando che si tratta di una opinione "condivisa dagli altri governatori all'unanimità". "Abbiamo anche presentato un emendamento che va in questa direzione", ha aggiunto Zaia. “Come può essere - ha proseguito il governatore del Veneto - che il 18 maggio si apre tutto e dopo due mesi non si può andare a votare? Peraltro in un contesto nel quale distanziamento sociale, e divieto di assembramento c'è per legge. A luglio c'è modo per andare a votare. La pensano come me Toti, Emiliano, De Luca, tutti", ha concluso Zaia. Leggi su agi Nuovo esodo verso Sud I timori dei governatori (anche se le regole ci sono)

Fase 2 - nuovo esodo verso Sud I timori dei governatori (anche se le regole ci sono)

