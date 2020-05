Emily Ratajkovski esagera: la canottiera trasparente fa perdere la testa (Di sabato 9 maggio 2020) Nuova foto su Instagram di Emily Ratajkowski. La scollatura impressionante fa girare la testa ai tanti fan della modella: vedo e non vedo Fonte foto – Instagram: @emrataÈ la top model tra le più apprezzate e famose al mondo, nonché una delle più pagate. Stiamo ovviamente parlando dell’attrice statunitense Emily Ratajkowski. Il suo profilo Instagram è seguito da ben oltre 26 milioni di follower e per questo è costantemente in vista dei suoi fan sfegatati. Ormai ci siamo abituati. Emily Ratajkovski delizia continuamente i suoi fan con degli scatti da capogiro, un po’ per lavoro, un po’ per divertimento. I suoi follower restano tutti in attesa delle sue strabilianti foto. Anche questa volta non ha deluso le aspettative e il nuovo post, apparso sul suo profilo di Instagram, ha lasciato di stucco coloro ... Leggi su chenews (Di sabato 9 maggio 2020) Nuova foto su Instagram diRatajkowski. La scollatura impressionante fa girare laai tanti fan della modella: vedo e non vedo Fonte foto – Instagram: @emrataÈ la top model tra le più apprezzate e famose al mondo, nonché una delle più pagate. Stiamo ovviamente parlando dell’attrice statunitenseRatajkowski. Il suo profilo Instagram è seguito da ben oltre 26 milioni di follower e per questo è costantemente in vista dei suoi fan sfegatati. Ormai ci siamo abituati.delizia continuamente i suoi fan con degli scatti da capogiro, un po’ per lavoro, un po’ per divertimento. I suoi follower restano tutti in attesa delle sue strabilianti foto. Anche questa volta non ha deluso le aspettative e il nuovo post, apparso sul suo profilo di Instagram, ha lasciato di stucco coloro ...

