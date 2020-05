Due valanghe sulle Dolomiti | persone coinvolte a Cortina Morto un ragazzo

(Di sabato 9 maggio 2020) Una valanga ha travolto e ucciso une coinvolto diverse, nella zona Tofana di Rozes, sopra un rifugio. Il,che è stato trascinato a valle per oltre 200 metri: risulterebbe coinvolto anche un gruppo di sciatori. Stamatina un allarme era stato lanciato da alcuni scialpinisti per un’altra valanga nella zona di Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. Sul posto ci sono gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi.

repubblica : ?? Dolomiti, due valanghe: a Cortina persone coinvolte - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Due valanghe a #Cortina, persone coinvolte. Un incidente nella zona Tofana di Rozes sopra il rifugio Giussani. Un altro al… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dolomiti, due valanghe: a Cortina morto un ragazzo - MOUNTLIVEcom : Due valanghe su Dolomiti. A Cortina morto un ragazzo - momentosera : Due valanghe a #Cortina, persone coinvolte. Un incidente nella zona Tofana di Rozes sopra il rifugio Giussani. Un a… -

A Cortina, nella zona Tofana di Rozes sopra il rifugio Giussani una valanga avrebbe coinvolto diverse persone. Secondo il soccorso alpino, che è già al lavoro, potrebbero esserci delle vittime. Questa ...CANAZEI. Si è verificata una valanga in val di Fiemme e il soccorso alpino è entrato in azione per bonificare l'area e verificare che non ci siano persone coinvolte. L'allerta è scattata intorno alle ...