Coronavirus | la Liguria è pronta | “Dal 18 ripartono tutte le attività e apriranno le

(Di sabato 9 maggio 2020) “Fino al 18 maggio il Governo ha vietato la riapertura. Sia chiaro a tutti, pero’, che dal 18 la Regionesi riprende la sua possibilita’ di decidere”. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti, questa sera, durante una diretta Facebook. “Il 17 maggio scade il Dpcm e dal 18, per quanto mi riguarda, si riparte conle attivita’. Vedremo i numeri ma tutti i parametri stanno andando bene”, ha precisato Toti. Domani, intanto, arrivera’ una nuova ordinanza con alcune liberta’ ulteriori in vigore da lunedi’. “Consentiremo di andare nelle seconde case con l’intero familiare, anche in barca si potra’ andare con tutta la famiglia, si potra’ fare sport in tutta la regione, ci saranno piu’ spazi di manovra. Ma diremo anche da lunedi’ i commercianti, i parrucchieri, gli artigiani potranno ...