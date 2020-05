Coronavirus, ipertensione e diabete: ecco qual è il rischio reale per chi soffre di pressione alta e picchi glicemici (Di sabato 9 maggio 2020) quale rischio corrono davvero gli ipertesi in questa epidemia di Coronavirus? E’ una domanda che da mesi si pongono in molti, considerando che solo in Italia il 31% della popolazione soffre di pressione alta e il 17% è border-line. Secondo un recente studio dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha dimostrato che i soggetti affetti da ipertensione, dislipidemia, diabete e cardiopatia ischemica hanno un rischio di contrarre il Coronavirus rispettivamente 33, 29, 9 e 8 volte superiore rispetto alla popolazione generale, “un chiaro segnale quindi di quali siano le popolazioni che dobbiamo proteggere dalla circolazione del virus“. Lo rivela la stessa Ars in una nota dove si valuta che in questa fase dell’emergenza le donne muoiono di meno. Il tasso di mortalità, inoltre, si alza in maniera esponenziale nelle classi di ... Leggi su meteoweb.eu Pilates in casa : contrasti l’ipertensione e ti tieni in forma ai tempi del coronavirus

corrono davvero gli ipertesi in questa epidemia di? E' una domanda che da mesi si pongono in molti, considerando che solo in Italia il 31% della popolazionedi pressione alta e il 17% è border-line. Secondo un recente studio dell'Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha dimostrato che i soggetti affetti da, dislipidemia,e cardiopatia ischemica hanno undi contrarre ilrispettivamente 33, 29, 9 e 8 volte superiore rispetto alla popolazione generale, "un chiaro segnale quindi dii siano le popolazioni che dobbiamo proteggere dalla circolazione del virus". Lo rivela la stessa Ars in una nota dove si valuta che in questa fase dell'emergenza le donne muoiono di meno. Il tasso di mortalità, inoltre, si alza in maniera esponenziale nelle classi di ...

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 84.842 con un calo di 3.119 unità (ieri erano stati 1.663 in meno rispetto al giorno prima).

Firenze, 9 maggio 2020 - Un recente approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana ha mostrato che i soggetti toscani affetti da ipertensione, dislipidemia (colesterolo e triglic ...

