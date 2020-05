Sicilia: dissesto idrogeologico, in sicurezza fiumare Allume e Sciglio a Roccalumera (Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – A Roccalumera, nel Messinese dopo un’attesa di oltre vent’anni il conto alla rovescia è già partito. La gara per i lavori di recupero dei due torrenti di Allume e Sciglio, che danno il nome alle due omonime contrade, è stata infatti espletata. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, rende nota la relativa graduatoria che vede al primo posto, con un ribasso del 28,7 per cento, la Cospin srl di Catania.Quello in questione è un intervento di sistemazione idraulica e di bonifica dei margini, in un’area con classificazione R4, di rischio molto elevato nella quale, negli anni, si sono registrate numerose esondazioni causate dall’innalzamento del letto dei torrenti. Tra le conseguenze più ... Leggi su calcioweb.eu Sicilia : dissesto idrogeologico - via alla gara per ponte su fiume Troina

