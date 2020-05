Retro Studios ed i progetti cancellati di The Legend of Zelda e Mario: l'ex concept artist ne discute (Di venerdì 8 maggio 2020) Recentemente è stata pubblicata una concept art legata ad un ipotetico spin-off di The Legend of Zelda. Sammy Hall, ex concept artist di Retro Studios, ha partecipato ad un'intervista proprio per parlare di due progetti, quello legato a Zelda ed un altro su Mario."Dubito che molti a Nintendo abbiano visto molte di queste cose. Sono stato per lo più messo in una stanza come Milton del film 'Impiegati...Male' e ho avuto il compito di fare brainstorming tra altri progetti" ha dichiarato Hall. "Per quanto riguarda il gioco di Zelda sarebbe stato un action-JRPG, ambientato secondo la linea temporale oscura di Ocarina of Time, in cui l'ultimo Sheikah maschio attraversa un Hyrule in rovina mentre una tribù Dark Gerudo dà alla luce una nuova forma di Ganon. Apparentemente avrebbe funzionato come una delle storie originali legate alla Master Sword"."L'altro sarebbe ... Leggi su eurogamer The Legend of Zelda sviluppato da Retro Studios : Spuntano in rete concept art di un progetto cancellato

