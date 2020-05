Quante persone vivono in case sovraffollate in Europa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 maggio 2020) Nell’Unione europea, il 17,1 per cento della popolazione vive incon poche stanze rispetto alle dimensioni della famiglia. E con la pandemia in corso non si può neanche andare in ufficio o a scuola per non sentirsi soffocare. Non è solo un problema psicologico ma anche clinico: gli ambienti sovraffollati possono presentare un rischio maggiore di diffusione del virus. Questa condizione è la normalità per quasi la metà della popolazione in Romania (46,3 per cento). Così come per duesu cinque in Lettonia (43,4 per cento), Bulgaria (41,6 per cento), Croazia (39,3 per cento) e Polonia (39,2 per cento). L’Italia è all’ottavo posto della classifica con il 27 per cento, sopa la media europea. All’estremità opposta della scala, i tassi di sovraffollamento più bassi sono stati registrati a Cipro ...