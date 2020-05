Prezzi in salita, perché frutta e verdura sono così cari (Di venerdì 8 maggio 2020) La nostra spesa, da quando è cominciata l’emergenza coronavirus, si è trasformata: sono diversi gli articoli che selezioniamo dagli scaffali, e cambiano anche i Prezzi di quello che acquistiamo. Ce ne siamo accorti da soli, e lo ha confermato anche un’analisi della Coldiretti sull’impatto del lockdown sui Prezzi dei prodotti alimentari sulla base dei dati Istat di aprile. Il prezzo al consumo della frutta è aumentato dell’8,4%, quello della verdura del 5%, il latte costa il 4,1% in più e i salumi il 3,4%. Che cosa è successo? Da quando è cominciata l’epidemia, gli italiani vanno a caccia di vitamine per aiutare a rafforzare il sistema immunitario contro il virus. Vogliono avere in casa una riserva naturale di vitamine, come suggerisce anche l’Istituto Superiore di Sanità, che sul suo sito invita ... Leggi su gqitalia Spesa - prezzi degli alimentari in salita Cisl : «Attenzione alle speculazioni» (Di venerdì 8 maggio 2020) La nostra spesa, da quando è cominciata l’emergenza coronavirus, si è trasformata:diversi gli articoli che selezioniamo dagli scaffali, e cambiano anche idi quello che acquistiamo. Ce ne siamo accorti da soli, e lo ha confermato anche un’analisi della Coldiretti sull’impatto del lockdown suidei prodotti alimentari sulla base dei dati Istat di aprile. Il prezzo al consumo dellaè aumentato dell’8,4%, quello delladel 5%, il latte costa il 4,1% in più e i salumi il 3,4%. Che cosa è successo? Da quando è cominciata l’epidemia, gli italiani vanno a caccia di vitamine per aiutare a rafforzare il sistema immunitario contro il virus. Vogliono avere in casa una riserva naturale di vitamine, come suggerisce anche l’Istituto Superiore di Sanità, che sul suo sito invita ...

