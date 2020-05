Oroscopo 9 maggio 2020 | le previsioni di domani

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) Eccoci di nuovo pronti a scoprire i misteri delle stelle e dei pianeti, stavolta con il weekend in dirittura d’arrivo. Se siete curiosi di sapere come andrà, ecco a voi da leggere l’di. Di seguito tutti i pronostici di, 9, con quello che cambia rispetto alledel giorno.: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Qualcuno che era in stallo è improvvisamente desideroso di firmare. Puoi fidarti? Sì. È un breve preavviso, macerca di evitare delle scartoffie.: Toro Avrai davvero un punto di vista e solo uno? Non è troppo saggio al giorno d’oggi. Amplia il tuo campo visivo.: Gemelli Sei impazzito seduto sul ciglio di una situazione. Ora ottieni il via libera per metterlo a frutto. Lavora per il tuo vantaggio ...