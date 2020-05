ONU: il Coronavirus “sta scatenando uno tsunami di odio e xenofobia” (Di venerdì 8 maggio 2020) La pandemia di Coronavirus “continua a scatenare uno tsunami di odio e xenofobia“: lo afferma il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, in un post pubblicato sul suo account Twitter e accompagnato da un video. Guterres non menziona alcun Paese, ma nel video sottolinea che “dobbiamo agire adesso per rafforzare l’immunità delle nostre società contro il virus dell’odio. Per questo oggi lancio un appello affinché si faccia tutto il necessario per porre fine all’incitamento all’odio a livello globale“. “Nelle strade e in rete crescono i sentimenti xenofobi, si diffondono teorie cospiratorie antisemitiche e si compiono attacchi contro i musulmani legati con riferimento al Covid-19“. “Di fronte al fatto che le persone anziane sono le più vulnerabili sono emersi meme spregevoli che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Decreto Maggio - quando arriva - primo e secondo decreto : Cig - bonus - turismo - aiuti imprese e reddito emergenza

