Napoli | oggi l’ultimo saluto all’agente Apicella  

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terràalle ore 11, presso la chiesa cristiana evangelica di Secondigliano, il funerale dell’agente Pasquale. Scomparso all’età di 37 anni nel tentativo di sventare una rapina. “diamo l’ultimoa Pasquale– si legge sui canali social della Polizia di Stato – morto il 27 aprile scorso nell’adempimento del dovere mentre inseguiva dei criminali. Quattordici giorni prima aveva compiuto 37 anni. La sua voglia di vivere era tanta e tanta la sua passione per il lavoro. Un commosso abbraccio alla moglie, ai figli e ai familiari. Ci uniamo ai tanti cittadini che piangono la sua scomparsa”. In merito alle vigenti norme sul distanziamento sociale non sarà possibile assistere di persona alle celebrazioni. Le stesse saranno però trasmesse via ...

SenatoStampa : In Aula, oggi, @Pres_Casellati ha ricordato l'agente della #PoliziadiStato #PasqualeApicella, tragicamente scompars… - prickly08723283 : RT @RaffoSarnataro: Se queste scene si fossero viste a Napoli, oggi tutta la stampa e i mass media nazionali a parlare di scandalo. Ma siam… - RaffoSarnataro : Se queste scene si fossero viste a Napoli, oggi tutta la stampa e i mass media nazionali a parlare di scandalo. Ma… - news24_napoli : Tamponi alla SSC Napoli, oggi verrà comunicato l’esito del… - cosimogel53 : L’articolo di Massimo Villone su Repubblica Napoli di oggi (Le risorse sottratte al #SUD ) mostra che continua la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli oggi

08.35 E' previsto per domani o al massimo per domenica il ritorno in campo del Napoli: due turni di allenamenti per i calciatori, il primo con il via alle 11, il secondo alle 14. 08.30 Torna al lavoro ...Si può pescare in Puglia e nei fiumi lombardi. Nelle Marche è ammessa anche la variante subacquea. Per chi rientra la quarantena è obbligatoria in Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria dove ...