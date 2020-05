MES “ultralight” | finanziamenti a tasso quasi zero per spese sanitarie

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – L’Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sulla nuova linea di credito del MES, che consentirà agli Stati che lo riterranno di accedere aagevolati per affrontare lee di prevenzione supplementari, dovute alla pandemia di Coronavirus. Un comunicato diffuso al termine della riunione, durata circa due ore, conferma che la linea di credito potrà arrivare fino al 2% del PIL dei Paesi richiedenti. Unico requisito da rispettare l’utilizzo dei relativi fondi su“dirette e indirette di cura e prevenzione” sul Covid-19. Niente Memorandum di intesa, poi: per utilizzarlo basterà ai Paesi richiedenti compilare un “template”, un modulo con la lista delle voci di spesa ammissibili. I fondi erogati a tassi “favorevoli” potranno essere restituiti in un periodo fino ...