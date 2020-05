L' Alto Adige da lunedì apre tutto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato in seduta notturna con 28 sì, un no e sei astensioni la legge che accelera la Fase 2 in.Domani potranno perciò aprire i negozi, mentre; tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei.“Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intrndere il nostro percorso legislativo autonomo e la Provincia vuole affrontare questa ‘Fase 2’ all’insegna dell’applicazione della sua autonomia”. Cosìl governatoreatesino Arno Kompatscher (Svp).“La crisi - continua il governatore - è stata una grande sfida per tante categorie, dalle famiglie alle imprese, e le prossime settimane saranno comunque difficili. La legge forse delude alcune aspettative, ma è stato giusto ...