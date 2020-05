SkyTG24 : #coronavirusitalia, la conferenza dell’ISS in diretta con i dati epidemiologici aggiornati - MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa @istsupsan sull'analisi dell’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico… - Agenzia_Ansa : La crisi del Covid-19 al centro di The State of the Union. Dalle 10 conferenza online con Conte, Lagarde e von Der… - elltra : RT @TgrAltoAdige: #Kompatscher presenta la nuova legge: la conferenza stampa in diretta adesso sul sito Tgr (in corso la parte tedesca, all… - TgrAltoAdige : #Kompatscher presenta la nuova legge: la conferenza stampa in diretta adesso sul sito Tgr (in corso la parte tedesc… -

Ultime Notizie dalla rete : diretta conferenza In diretta la conferenza in Regione Segui qui i dati dei contagi a Bergamo L'Eco di Bergamo Il bollettino della Protezione Civile di oggi venerdì 8 maggio

Sta per arrivare il consueto aggiornamento da parte della Protezione Civile: non più in una conferenza stampa in diretta ma attraverso il bollettino quotidiano. L’emergenza sanitaria non è ancora fini ...

Diocesi di Forlì-Bertinoro, la celebrazione delle messe riprende da lunedì 18 maggio

Anche nella Diocesi di Forlì-Bertinoro lunedì 18 maggio riprenderà la celebrazione delle messe, festive e feriali, così come ha comunicato la Conferenza episcopale italiana che il 7 maggio ha sottoscr ...

Sta per arrivare il consueto aggiornamento da parte della Protezione Civile: non più in una conferenza stampa in diretta ma attraverso il bollettino quotidiano. L’emergenza sanitaria non è ancora fini ...Anche nella Diocesi di Forlì-Bertinoro lunedì 18 maggio riprenderà la celebrazione delle messe, festive e feriali, così come ha comunicato la Conferenza episcopale italiana che il 7 maggio ha sottoscr ...