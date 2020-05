Il virologo Clementi: “Il coronavirus sta mutando, diventerà innocuo come raffreddore” (Video) (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Massimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele, lo sta dicendo già da un paio di giorni: “Ci aspettiamo che il coronavirus possa pian piano diventare innocuo come i suoi cugini, responsabili del raffreddore“. Ieri sera il professore ha ribadito il concetto anche in diretta tv a Otto e Mezzo, dove Lilli Gruber che gli ha chiesto di confermare le sue teorie: “Lei ha detto che coronavirus si sta svuotando e potrebbe diventare innocuo come un raffreddore. Questa è una notizia bomba, è proprio sicuro?”, domanda in apertura la conduttrice. La malattia si modifica, cala numero terapie intensive “Pensi che credevo di fare un’osservazione fin troppo ovvia”, afferma Clementi. “Sono sicuro, perché dai nostri studi emerge che il profilo clinico di questa malattia è ... Leggi su ilprimatonazionale Il virologo Massimo Clementi : «Sicuro che il Coronavirus diventerà innocuo come un raffreddore» | VIDEO

