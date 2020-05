Guida Tv Sabato 9 maggio

(Di venerdì 8 maggio 2020)TvCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTvRai 1ore 20:35 Roberto Benigni – I dieci comandamenti Compendio in un’unica serata del “One man show” di Roberto Benigni. ore 00:25 Techetechetè – Benigni Rai 2ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Petrolio – Infoore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:20 Le Parole della settimana – Aspettando le ParoleQui gli ospiti ore 22:00 Liberi Tutti 1×01-02 1a Tv Interamente disponibile su RaiPlay una serie scritta dai creatori di Boris (qui i dettagli) ore 23:35 Un giorno in pretura Canale 5ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:30 Ciao Darwin 8 ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:00 The OC 2×06-07 ore 20:35 CSI 5×22ore 21:25 Richard – Missione AfricaIn questo film d’animazione, Richard e’ un passero cresciuto in una ...

Compendio in un’unica serata del “One man show” di Roberto Benigni. In questo film d’animazione, Richard e’ un passero cresciuto in una famiglia di cicogne, che vuole dimostrare a tutti che anche lui ...E’ in arrivo un altro weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: il primo evento sportivo, non virtuale, che tornerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport U ...