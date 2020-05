Furto di corrente elettrica e acqua potabile: denunciato un 40enne (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano. Questa volta a farne le spese un 40enne di Montoro, deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di Furto di energia elettrica e di acqua potabile. In particolare, Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore, all’esito di un controllo eseguito unitamente a personale delle rispettive società erogatrici dei servizi, hanno accertato che presso l’abitazione in uso al predetto, erano stati artatamente effettuati allacci abusivi, bypassando i contatori e collegando gli impianti domestici direttamente alla rete pubblica. A carico del 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano. Questa volta a farne le spese undi Montoro, deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile didi energiae di. In particolare, Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore, all’esito di un controllo eseguito unitamente a personale delle rispettive società erogatrici dei servizi, hanno accertato che presso l’abitazione in uso al predetto, erano stati artatamente effettuati allacci abusivi, bypassando i contatori e collegando gli impianti domestici direttamente alla rete pubblica. A carico del, già noto alle Forze dell’Ordine, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...

puntomagazine : A carico del 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il rea… - bassairpinia : MONTORO (AV) - Furto di corrente elettrica e acqua potabile: 40enne denunciato dai Carabinieri. -… - irpiniatimes1 : FURTO DI CORRENTE ELETTRICA E ACQUA POTABILE: 40ENNE DENUNCIATO - EsmelucreziaII : RT @GagliardoneS: Pagare una bolletta della corrente elettrica 180 euro e scoprire che ne hai consumata per SESSANTA, io lo chiamo FURTO! - antonioheinzl : RT @GagliardoneS: Pagare una bolletta della corrente elettrica 180 euro e scoprire che ne hai consumata per SESSANTA, io lo chiamo FURTO! -

Ultime Notizie dalla rete : Furto corrente Furto di corrente elettrica e acqua potabile: denunciato 40enne AvellinoToday Furto di corrente elettrica e acqua potabile: quarantenne denunciato

Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano. Questa volta a farne le spese un 40enne di Montoro, deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ...

San Pietro Vernotico. Agli arresti domiciliari, sottrae energia elettrica dalla rete pubblica, arrestato.

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica, M. C., 35enne di Cellino San Marco domiciliato a San Pietr ...

Ancora i reati contro il patrimonio nel mirino dei Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano. Questa volta a farne le spese un 40enne di Montoro, deferito alla competente Autorità Giudiziaria perché ...I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica, M. C., 35enne di Cellino San Marco domiciliato a San Pietr ...