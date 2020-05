Elon Musk Pronto il collegamento cerebrale fra uomo e macchina in un anno

disinformatico : Elon Musk sta per stabilire il nuovo record per il tweet più costoso della storia :-) - Marco_The_Pecof : RT @lercionotizie: #ultimora Dopo Elon Musk, Gianluigi Buffon chiama suo figlio X2 - Over 2,5 - alygritti : RT @safeincats: se elon musk fosse di roma suo figlio si chiamerebbe G AO T-10 G = gianicolo AO = non ve lo sto a spiegare T = totti 10 =… - TommasoTola : RT @lercionotizie: #ultimora Dopo Elon Musk, Gianluigi Buffon chiama suo figlio X2 - Over 2,5 - piepizzolo : RT @lercionotizie: #ultimora Dopo Elon Musk, Gianluigi Buffon chiama suo figlio X2 - Over 2,5 -

Elon Musk Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Elon Musk