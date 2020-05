Dirt 5 potrebbe essere il primo gioco Xbox Series X a girare a 120 fps

(Di venerdì 8 maggio 2020)5 è stato senza dubbio uno dei reveal più apprezzati dell'intero Insidedi ieri sera, inoltreiltitoloX aa 120 fps.Dopo aver mostrato il trailer delMicrosoft ha organizzato una piccola conferenza stampa con alcuni addetti ai lavori, tra cui il development director Robert Karp. Verso al fine dell'intervista, Karp ha confermato che ilgirerà in 4K e 60 fps, tuttavia pare però che il titolo potrà arrivare anche a 120 fps, molto probabilmente sacrificando la risoluzione.C'è anche la possibilità che tali funzioni saranno implementate anche su PS5, tuttavia al momento Codemasters non si è espressa in merito.Leggi altro...

