Dal San Matteo d Pavia: “Il plasma iperimmune funziona” (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre anche il Cotugno è pronto a partire con la sperimentazione del plasma iperimmune per curare i malati di Covid, Alessandro Venturi, il presidente del San Matteo di Pavia, il primo ospedale che ha testato la cura, ne ha parlato ieri. Lo studio che è stato messo a punto verrà reso noto solo lunedì, ma Libero lo anticipa con alcune battute di Venturi «Non provate a farmi dire che abbiamo trovato una cura miracolosa perché non è così, certo però possiamo dire che al momento questa è l’unica terapia specifica esistente contro questo virus». Finalmente adesso la cura potrà essere innanzitutto testata dall’Istituto Superiore di Sanità e utilizzata su larga scala, grazie alla possibilità di utilizzare i test sierologici per scovare i guariti che hanno il plasma ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Mattarella : “Fuori dalla fase critica grazie a coesione - medici e operatori sanitari. Ora progettare la ripartenza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Stefano Bonaccini : “Chiediamo che dal 18 maggio le Regioni possano decidere in autonomia”

Lecce - anziana tenta il suicidio dal balcone : salvata da due passanti (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre anche il Cotugno è pronto a partire con la sperimentazione delper curare i malati di Covid, Alessandro Venturi, il presidente del Sandi, il primo ospedale che ha testato la cura, ne ha parlato ieri. Lo studio che è stato messo a punto verrà reso noto solo lunedì, ma Libero lo anticipa con alcune battute di Venturi «Non provate a farmi dire che abbiamo trovato una cura miracolosa perché non è così, certo però possiamo dire che al momento questa è l’unica terapia specifica esistente contro questo virus». Finalmente adesso la cura potrà essere innanzitutto testata dall’Istituto Superiore di Sanità e utilizzata su larga scala, grazie alla possibilità di utilizzare i test sierologici per scovare i guariti che hanno il...

PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Gli studi condotti dal San Raffaele dimostrano come il coronavirus stia mutando (o sia già mutato) in una forma meno aggres… - napolista : Dal San Matteo di Pavia: “Il plasma iperimmune funziona” Libero riporta le parole di Alessandro Venturi, presidente… - IlPrimatoN : Gli studi condotti dal San Raffaele dimostrano come il coronavirus stia mutando (o sia già mutato) in una forma men… - SoleterreOnlus : Più di 2000 confezioni di gel sanificante sono arrivate al San Matteo di #Pavia per aiutare i nostri psicologi e i… - mary_todisco : San Nicola, il santo di Myra venuto dal mare... #tuttisantidesign #icona #bari -

Ultime Notizie dalla rete : Dal San “Nessun decesso da Covid-19. É la prima volta”: la bellissima notizia arriva dal San Martino IVG.it Madre di misericordia, vita, dolcezza,speranza, clemente, pia, dolce vergine di Pompei aiutaci!

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera del Beato Bartolo Longo, che mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: “Se pr ...

Litiga con il fidanzato e minaccia di gettarsi dal settimo piano

Lunghi minuti di paura nei pressi di Castro Pretorio quando una ragazza di 34 anni ha minacciato il suicidio. La giovane, dopo una lite con il fidanzato, si è arrampicata sul terrazzo, urlando di vole ...

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera del Beato Bartolo Longo, che mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: “Se pr ...Lunghi minuti di paura nei pressi di Castro Pretorio quando una ragazza di 34 anni ha minacciato il suicidio. La giovane, dopo una lite con il fidanzato, si è arrampicata sul terrazzo, urlando di vole ...