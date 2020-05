Covid-19, l’Asl precisa: “Nessun focolaio attivo ad Ariano Irpino” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – L’Asl di Avellino comunica che allo stato non si registrano focolai attivi nel Comune di Ariano Irpino ma i casi verificatesi nelle ultime ore sono essenzialmente una coda di contatti di casi positivi. L’azione di ricerca incessante da parte dell’Asl di Avellino e il Piano di campionamento promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno consentito l’emersione di soggetti asintomatici che costituiscono oggi il principale obiettivo degli screening sulla popolazione, finalizzato al contenimento del contagio. Si precisa che tutti i 12 casi comunicati dall’Asl, di cui 10 nel Comune di Ariano Irpino, sono riferibili a soggetti asintomatici, sottoposti ad indagini diagnostiche sia dall’Azienda Sanitaria Locale, mediante tamponi naso-faringei ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - piano di screening dell’Asl : tamponi a oltre 600 operatori sanitari

Ariano Irpino - l’Asl ringrazia l’INGV per aver donato un carrello all’area covid

Covid-19 - l’ultimo aggiornamento diramato dall’Asl Avellino (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIrpino (Av) – L’Asl di Avellino comunica che allo stato non si registrano focolai attivi nel Comune diIrpino ma i casi verificatesi nelle ultime ore sono essenzialmente una coda di contatti di casi positivi. L’azione di ricerca incessante da parte dell’Asl di Avellino e il Piano di campionamento promosso dalla Regione Campania attraverso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno consentito l’emersione di soggetti asintomatici che costituiscono oggi il principale obiettivo degli screening sulla popolazione, finalizzato al contenimento del contagio. Siche tutti i 12 casi comunicati dall’Asl, di cui 10 nel Comune diIrpino, sono riferibili a soggetti asintomatici, sottoposti ad indagini diagnostiche sia dall’Azienda Sanitaria Locale, mediante tamponi naso-faringei ...

regionetoscana : Riabilitazione post #covid19: l'Asl Toscana Centro ha strutturato un percorso ad hoc per i pazienti… - lillidamicis : L’ASL Taranto comunica che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 dell’8 maggio 2020, n. 28 pazient… - corgi_lover : RT @regionetoscana: Riabilitazione post #covid19: l'Asl Toscana Centro ha strutturato un percorso ad hoc per i pazienti - Italpress : RT @regionetoscana: Riabilitazione post #covid19: l'Asl Toscana Centro ha strutturato un percorso ad hoc per i pazienti - ViverePuglia : Oggiano e Conte (FDI). Fallimentare gestione dell’emergenza Covid 19 a Brindisi da parte della Regione e della Diri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Coronavirus a Roma, ultime notizie I negozi della Capitale: «Così non riapriamo» Corriere della Sera