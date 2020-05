Cosa è successo a Paolo Sottocorona (Di venerdì 8 maggio 2020) Paolo Sottocorona non è in onda oggi con le sue previsioni meteo; ha avuto un piccolo incidente con lo scooter come hanno già notato i suoi fan più attenti: nonostante qualcuno pensi ci sia meno traffico nella fase 2 il meteorologo è rimasto vittima di uno scontro con una macchina: @OmnibusLa7 auguri di pronta guarigione per Paolo Sottocorona: è vero noi scooteristi siamo in pericolo oggi più di ieri! — RosarioLoCiceroMadè (@RosarioMadejr) May 8, 2020 Ha ragione Sottocorona, anche con poche macchine le persone corrono più di prima.Fate qualCosa.A Roma ci sono più incidenti, anche con la Fase 2#omnibusla7 #La7 — Alessia (@alessia9514) May 8, 2020 la notizia è stata data a Omnibus per spiegare la sua assenza. L'articolo Cosa è successo a Paolo Sottocorona proviene da ... Leggi su nextquotidiano Paola e Michele - l’amore sboccia al balcone durante il coronavirus. Cosa è successo dopo il lockdown

Vivi e lascia vivere : cosa è successo nella puntate andate in onda

Uomini e Donne : Sirius strumentalizza la sua divisa? Ecco cosa è successo (Di venerdì 8 maggio 2020)non è in onda oggi con le sue previsioni meteo; ha avuto un piccolo incidente con lo scooter come hanno già notato i suoi fan più attenti: nonostante qualcuno pensi ci sia meno traffico nella fase 2 il meteorologo è rimasto vittima di uno scontro con una macchina: @OmnibusLa7 auguri di pronta guarigione per: è vero noi scooteristi siamo in pericolo oggi più di ieri! — RosarioLoCiceroMadè (@RosarioMadejr) May 8, 2020 Ha ragione, anche con poche macchine le persone corrono più di prima.Fate qual.A Roma ci sono più incidenti, anche con la Fase 2#omnibusla7 #La7 — Alessia (@alessia9514) May 8, 2020 la notizia è stata data a Omnibus per spiegare la sua assenza. L'articoloproviene da ...

borghi_claudio : Ecco qui: altro successo di Fracchia e Pinocchio il #RecoveryFund, qualsiasi cosa fosse, è sparito dall'agenda UE - pif_iltestimone : Ma com'è che la classe politica, a livello mondiale, si è abbassata a questi livelli? Cosa è successo? - LegaSalvini : Cosa è successo in Regione Lazio? - SaraLaCherry : @lasamyc Cosa è successo..non mi@far stare male ti prego... - maurovalenza : Storia già vista, per una parte consistente di questo Paese non è importante capire cosa sia successo, per evitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Che cosa è successo oggi? – Lunedì 4 maggio 2020 Radio Popolare Cosa è successo a Paolo Sottocorona

Paolo Sottocorona non è in onda oggi con le sue previsioni meteo; ha avuto un piccolo incidente con lo scooter come hanno già notato i suoi fan più attenti: ...

I 60 anni di Franco Baresi: «Il Milan è la mia vita. Sacchi, un genio: in cima al mondo con un calcio nuovo»

Franco Baresi, il Piscinìn, il piccolino, compie oggi sessant’anni. Quarantacinque dei quali vissuti (intensamente) al Milan. «Il mio Milan», dice lui. Anche oggi che il suo Milan vive una fase grigia ...

Paolo Sottocorona non è in onda oggi con le sue previsioni meteo; ha avuto un piccolo incidente con lo scooter come hanno già notato i suoi fan più attenti: ...Franco Baresi, il Piscinìn, il piccolino, compie oggi sessant’anni. Quarantacinque dei quali vissuti (intensamente) al Milan. «Il mio Milan», dice lui. Anche oggi che il suo Milan vive una fase grigia ...