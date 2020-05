Coronavirus, ordina un caffè e lo beve davanti al bar: 280 euro di multa (Di venerdì 8 maggio 2020) È uscito da casa con il cane e, dopo aver incontrato il cugino, ha deciso di prendere insieme a lui un caffè. Ma gli è costato molto caro: 280 euro di multa. Il giovane, infatti, è stato sanzionato dai Nas mentre beveva un caffè davanti al Bar Roma, in via Aubert, ad Aosta. “Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”, è scritto sul verbale. “Sono uscito con il cane, ho incontrato per caso un cugino e abbiamo deciso di prendere un caffè. Eravamo davanti al bar a due metri e mezzo di distanza. Hanno detto che dovevi prendere il caffè e andartene. Questo è solo lo Stato che vuole fare cassa”, ha raccontato al quotidiano La Stampa.



I carabinieri del Nas sono entrati anche nel locale, ma il titolare Vincenzo Gullone ha spiegato di ...

Uno strumento che potrebbe essere utile per la lotta al Covid-19, come da sperimentazione avviata in Lombardia, che - spiega l'assessore - avrebbe dato alcuni segnali positivi, secondo la valutazione ...

L’estate italiana al tempo del covid-19 si è aperta con i discorsi alla Camera e al Senato del Ministro alla Cultura e Turismo, Dario Franceschini, prospettando gli scenari futuri per il settore turis ...

