Roma – Un mare deserto, un'attesa snervante. All'indomani dell'incontro tra la Regione Lazio e i gestori degli stabilimenti Balneari per decidere le linee guida utili all'apertura della stagione estiva, sulle spiagge di Fregene regnano il silenzio e l'incertezza. Al Villaggio dei pescatori, in tempi diversi, un venerdi' di sole come quello di oggi sarebbe stato gia' all'insegna di costumi e pranzi in spiaggia. Questa mattina invece, in alcuni degli stabilimenti piu' noti della litorale romano regna la calma piatta. Spiagge vuote, come da provvedimento, ma anche negli stabilimenti nulla si muove. Qualcuno ha iniziato a fare le pulizie generali, mancano solo gli ombrelloni e i lettini. A 'La Baia' e' tutto pronto o quasi. "La situazione al momento e' ferma", conferma Benny, uno dei gestori.

Ultime Notizie dalla rete : Balneari attesa Balneari in attesa di regole, a Fregene stabilimenti fantasma RomaDailyNews Anacapri, un software per prenotare le spiagge: al via il progetto "Estate sicura"

Come mantenere le distanze sociali anti-contagio, una volta avviata la stagione balneare, su spiagge pubbliche piccole o dall’accesso particolare a imbuto? Il dibattito è aperto, ma c’è già chi si att ...

Turismo: sindaci comuni balneari a confronto con sottosegretario Baretta

E’ stato un incontro cordiale ma fermo nei punti da affrontare quello che si è tenuto ieri (giovedì 7 maggio) in videoconferenza tra i sindaci dei Comuni balneari del G20s e il Sottosegretario all’Eco ...

