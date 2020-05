Ascolti TV primetime | giovedì 7 maggio 2020 | Vivi e lascia vivere al 23 5% | Pelè al 12 2%

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 8 maggio 2020) Glitvdi ieri, giovedì 7, hanno visto la vittoria della fiction, in onda su Raiuno, “” che ha ottenuto il 23.5% di share. Il film “Pelè”, in onda su Canale 5, ha ottenuto il 12.2% di share. Ecco, per voi, glitvregistrati nella serata di ieri, sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri, giovedì 7, su Rai1 la fictionha conquistato 6.290.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 3.039.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 lo spettacolo teatrale Una Festa Esagerata ha interessato 1.095.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Hunger Games – La Ragazza di Fuoco ha intrattenuto 1.539.000 spettatori (6.3%). Su ...