Ariano Irpino, De Luca: “Analizzeremo a uno a uno i casi riscontrati” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – All’indomani dei dieci contagi riscontrati ad Ariano Irpino ha fatto il punto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Analizzeremo a uno a uno i dodici casi di Ariano Irpino per verificare se sono legati ai vecchi contagi o si tratta di nuovo. Verificheremo con gli epidemiologi, sperando di non dover prendere decisioni drastiche. Stiamo parlando di una delle zone definite rosse in Campania”. Covid-19, 525 tamponi analizzati in Irpinia: dieci casi ad Ariano Irpino L'articolo Ariano Irpino, De Luca: “Analizzeremo a uno a uno i casi riscontrati” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Ariano Irpino - Franza : “Il Direttore dell’Asl si confronti con la città”

Covid-19 - 525 tamponi analizzati in Irpinia : dieci casi ad Ariano Irpino

