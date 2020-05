Trovato l' accordo sulle Messe | ecco come e quando si tornerà in chiesa

(Di giovedì 7 maggio 2020) Francesca Bernasconi Questa mattina, a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo che permette le celebrazioni coi fedeli a partire dal 18 maggio: "Nel testo previste misure di sicurezza" Dal 18 maggio, i fedeli portanno tornare a seguire lein. Questa mattina, a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni. "Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e il Comitato Tecnico-Scientifico", ha spiegato la Cei, assicurando che leverranno riprese in sicurezza. Nel protocollo, infatti, vengono indicate una serie di "misure da ottemperare con cura, concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche". La Cei rivela che, dal 18 maggio, per poter ...

Adnkronos

Dal 18 maggio si tornerà in chiesa per assistere alle messe. Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo l'emergenza Coronavirus. L'accordo è st ...Politica - Il decreto aprile ormai si è trasformato in decreto maggio , anche per l'impossibilità di trovare un accordo nella maggioranza su più fronti: regolarizzazione dei lavoratori stranieri nei c ...