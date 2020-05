Tour virtuali nel teatro e nel museo: La Scala riapre le porte (Di giovedì 7 maggio 2020) Google Art&Culture lancia un progetto dedicato alla scoperta del teatro alla Scala di Milano (foto: Google)Google Art & Culture lancia un nuovo progetto dedicato interamente al teatro alla Scala di Milano consentendo a chiunque di visitare gli angoli più nascosti del tempio meneghino della lirica. Sfruttando alcune delle tecnologie più avanzate come le scansioni in altissima definizione, Street view e la Art camera, Google e il teatro alla Scala hanno collaborato per creare un ambizioso progetto che apre virtualmente le porte del Piermarini e del suo museo a tutti gli utenti del web. Temporaneamente chiusa a causa delle misure di contenimento collegate all’epidemia da coronavirus, La Scala si potrà ora visitare da casa con un Tour virtuale. Ci sono voluti circa 2 anni per acquisire tutto il materiale raccolto nel progetto. “È un ... Leggi su wired Isole Faroe : tour virtuali come in un videogame

Ciclismo - Andrea Piccolo : “I risultati delle gare virtuali poco veritieri. Sogno Tour de France e Liegi”

Ultime Notizie dalla rete : Tour virtuali ArtAway, tour virtuali per le città italiane con guide reali - InnovaMI InnovaMI Trolls World Tour: Justin Timberlake e Anna Kendrick contro Universal per i guadagni del film

Le star di Trolls World Tour, tra cui Justin Timberlake e Anna Kendrick, stanno chiedendo di stabilire la percentuale dei guadagni del noleggio digitale. Justin Timberlake e Anna Kendrick, i protagoni ...

Viaggio virtuale ma quasi reale nei Musei civici di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - I Musei Civici di Cagliari scaldano i motori in vista della ripartenza fissata il 18 maggio con un programma di visite virtuali unico nel panorama delle offerte culturali n ...

