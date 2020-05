Torna “Pausa Caffè” | ospite del talk show Francesco Emilio Borrelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Tutto pronto per la seconda puntata di Pausa Caffè, ilonline ideato da Vittorio Iannotta e Alfonso Marzano che ha visto protagonista della prima puntata Alfonso Piscitelli, giornalista de La Verità, registrando un grande numero di ascolti. Il secondo appuntamento dal titolo “Società e Territorio – come educare alla Legalità” vedrà come, consigliere Regionale e giornalista professionista molto noto per la sua storica militanza nei Verdi e per aver portato a termine negli anni una serie di battaglie contro l’illegalità e la delinquenza diffusa compresa quella dei parcheggiatori abusivi e aver smantellato tante situazioni criminali negli ospedali campani tra cui il San Giovanni Bosco di Napoli liberato ...