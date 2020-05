Sesso in cambio di esami: interdetto docente della Federico II (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sesso in cambio di esami. È uno scandalo a luci rosse quello scoppiato alll’università Federico II di Napoli. Un ex docente della facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Angelo Scala, è stato sospeso dal giudice con l’accusa di corruzione, falso e induzione indebita: avrebbe chiesto prestazioni ad allievi in cambio della promozione all’esame. Scala era docente anche a Benevento. I pm avevano chiesto il carcere, poi gli arresti domiciliari in considerazione dell’emergenza coronavirus. Il gip ha optato per l’interdizione dalla professione. Dopo una prima perquisizione, il docente si è dimesso dall’Ateneo e ha chiesto di essere interrogato. L’inchiesta è condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che con il procuratore Giovanni Melillo ... Leggi su anteprima24 Bolzano. Cambio gomme : l’assessore Alfreider chiede la proroga della scadenza

Ungheria - la stretta di Orbán contro i transgender : “No al cambio di sesso”

Su Rai 1 va in onda il cambio di sesso in fascia protetta - (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –indi. È uno scandalo a luci rosse quello scoppiato alll’universitàII di Napoli. Un exfacoltà di Giurisprudenza di Napoli, Angelo Scala, è stato sospeso dal giudice con l’accusa di corruzione, falso e induzione indebita: avrebbe chiesto prestazioni ad allievi inpromozione all’esame. Scala eraanche a Benevento. I pm avevano chiesto il carcere, poi gli arresti domiciliari in considerazione dell’emergenza coronavirus. Il gip ha optato per l’interdizione dalla professione. Dopo una prima perquisizione, ilsi è dimesso dall’Ateneo e ha chiesto di essere interrogato. L’inchiesta è condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che con il procuratore Giovanni Melillo ...

leggoit : Sesso con le studentesse in cambio di esami: scandalo all'Università, sospeso il rettore dell'Unifortunato di Benev… - stecos57 : RT @massimoneri90: Sesso in cambio di esami: sospeso il rettore dell'Unifortunato - massimoneri90 : Sesso in cambio di esami: sospeso il rettore dell'Unifortunato - Notiziedi_it : Napoli, all’università sesso in cambio di esami - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Sesso in cambio di esami: sospeso il rettore dell'Unifortunato -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso cambio Sesso in cambio di esami: sospeso il rettore dell'Unifortunato Il Mattino Napoli, sesso in cambio di esami all’università «Federico II»: sospeso dalla professione un ex docente

Sesso in cambio di esami. Uno scandalo a luci rosse scuote l’università «Federico II» di Napoli. Un docente della facoltà di Giurisprudenza, Angelo Scala, è stato sospeso dal giudice con l’accusa di c ...

Sesso in cambio di esami: sospeso il rettore dell'Unifortunato

Sesso in cambio di esami: è l’accusa mossa nei confronti del docente di Giurisprudenza Angelo Scala, ritenuto responsabile di corruzione, concussione e falso. Diversi i casi presi in esame dalla Finan ...

Sesso in cambio di esami. Uno scandalo a luci rosse scuote l’università «Federico II» di Napoli. Un docente della facoltà di Giurisprudenza, Angelo Scala, è stato sospeso dal giudice con l’accusa di c ...Sesso in cambio di esami: è l’accusa mossa nei confronti del docente di Giurisprudenza Angelo Scala, ritenuto responsabile di corruzione, concussione e falso. Diversi i casi presi in esame dalla Finan ...