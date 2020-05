Se le emissioni continueranno ad aumentare nel 2070 la Terra ucciderà più

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Senza un taglio consistente delledi gas serra, entro 50 anni le aree del Pianeta abitate da un terzo degli esseri umani si riscalderanno tanto quanto le parti; calde del deserto del Sahara, e quindi 3,5 miliardi di persone sarebbero “in condizioni quasi invivibili”.I paesi; colpiti sarebbero l’India e la Nigeria, dove sperimenterebbero questo caldo eccezionale rispettivamente; di 1,2 miliardi di persone e 485 milioni di abitanti; oltre 100 milioni di persone verrebbero colpite sia in Pakistan che in Indonesia e Sudan. Alle minacce per la salute e le società, si aggiungerebbe quella per la produzione alimentare. È il risultato di uno studio di un team di ricerca internazionale di archeologi, ecologi e climatologi di alcune università in Cina, Europa e Stati Uniti e pubblicata sulla rivista ...