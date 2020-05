Saronno, abusi sessuali in cambio di droga: 11 vittime, molte minorenni (Di giovedì 7 maggio 2020) I carabinieri di Saronno, comune in provincia di Varese, hanno arrestato un 49enne commerciante della zona. È accusato di numerosi reati, tra cui violenza sessuale su minori e spaccio di droga. Aveva messo in piedi un sistema con cui riusciva a circuire le vittime, quasi tutte minorenni, e abusare di loro. Abusava di minorenni in cambio di droga Come riportano numerose fonti locali, ad essere arrestato dalla compagnia dei Carabinieri di Varese è Luca Banfi, 49enne commerciante in un negozio di cannabis light e abbigliamento. A suo carico numerosi e pesantissimi capi d’accusa: avrebbe abusato sessualmente di 11 giovani vittime di età compresa tra 14 e 18 anni. Il tutto con un collaudato metodo di adescamento ed estorsione: le fonti riportano che il 49enne adescava le vittime nel suo negozio e li invitava a casa sua per fumare della marijuana. Dopo, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 maggio 2020) I carabinieri di, comune in provincia di Varese, hanno arrestato un 49enne commerciante della zona. È accusato di numerosi reati, tra cui violenza sessuale su minori e spaccio di. Aveva messo in piedi un sistema con cui riusciva a circuire le, quasi tutte, e abusare di loro. Abusava diindiCome riportano numerose fonti locali, ad essere arrestato dalla compagnia dei Carabinieri di Varese è Luca Banfi, 49enne commerciante in un negozio di cannabis light e abbigliamento. A suo carico numerosi e pesantissimi capi d’accusa: avrebbe abusato sessualmente di 11 giovanidi età compresa tra 14 e 18 anni. Il tutto con un collaudato metodo di adescamento ed estorsione: le fonti riportano che il 49enne adescava lenel suo negozio e li invitava a casa sua per fumare della marijuana. Dopo, ...

