Roma. Montesacro: incendio in via Isole Pelagie 13, morta novantenne (Di giovedì 7 maggio 2020) Una donna di 90 anni, disabile, è morta in un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Isole Pelagie 13, in zona Montesacro a Roma. La pensionata è stata trovata morta nella sua abitazione dal personale dei Vigili del Fuoco di Nomentano intervenuti per domare le fiamme. L'appartamento non ha riportato danni rilevanti. A seguito della segnalazione, sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Forse ha provato a mettersi in salvo, ma date le sue condizioni non è riuscita ad arrivare alla porta. Per spegnere l'incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti con una botte e un'autoscala. Sul posto, oltre la Polizia Locale, anche i soccorritori del 118, che però nulla hanno potuto fare.

