Raggi dice che il cantiere della Metro C procede ma non dà il via libera ai lavori (Di giovedì 7 maggio 2020) Quello che manca è l’ok finale dal Campidoglio. E per questo le due talpe di acciaio che stanno scavando il tunnel della Metro C sono di nuovo ferme. Bloccate precisamente vicino piazza Venezia, a metà strada tra il Colosseo e i Fori Imperiali. Parliamo del progetto della prima Metropolitana altamente tecnologica a totale conduzione automatica costruita e l’unica grande opera, insieme al ponte Morandi di Genova, rimasta attiva in Italia nonostante l’emergenza coronavirus. Almeno in teoria Perché da circa due mesi le lungaggini degli uffici amministrativi del Comune di Roma rallentano i lavori. Secondo la legge il soggetto che ha aggiudicato il lavoro il Dipartimento dei Trasporti di Roma Capitale deve approvare i documenti che permettono di continuare i lavori al consorzio Metro C (composto da cinque grandi aziende: Astaldi, Vianini lavori, ... Leggi su linkiesta Il sindaco di Gussago (Brescia) : “La Lombardia non lo dice ma mi viene il sospetto che ci stia facendo raggiungere l’immunità di gregge”

Coronavirus - a Roma i “furbetti” dei buoni spesa. Raggi : “Vi becchiamo e vi portiamo davanti al giudice”

Domenica delle Palme - il Papa : “Nella pandemia le certezze si sgretolano” - ma Dio ci dice “coraggio” (Di giovedì 7 maggio 2020) Quello che manca è l’ok finale dal Campidoglio. E per questo le due talpe di acciaio che stanno scavando il tunnelC sono di nuovo ferme. Bloccate precisamente vicino piazza Venezia, a metà strada tra il Colosseo e i Fori Imperiali. Parliamo del progettoprimapolitana altamente tecnologica a totale conduzione automatica costruita e l’unica grande opera, insieme al ponte Morandi di Genova, rimasta attiva in Italia nonostante l’emergenza coronavirus. Almeno in teoria Perché da circa due mesi le lungaggini degli uffici amministrativi del Comune di Roma rallentano i. Secondo la legge il soggetto che ha aggiudicato il lavoro il Dipartimento dei Trasporti di Roma Capitale deve approvare i documenti che permettono di continuare ial consorzioC (composto da cinque grandi aziende: Astaldi, Vianini, ...

NicolaPorro : Adesso #Bonafede vuole il #decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi. A #Milano ristoratori multati per una… - 73luke73 : RT @NicolaPorro: Adesso #Bonafede vuole il #decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi. A #Milano ristoratori multati per una manifes… - Francesco1Porto : RT @NicolaPorro: Adesso #Bonafede vuole il #decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi. A #Milano ristoratori multati per una manifes… - Laura64135537 : RT @NicolaPorro: Adesso #Bonafede vuole il #decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi. A #Milano ristoratori multati per una manifes… - CanesiCarlo : RT @NicolaPorro: Adesso #Bonafede vuole il #decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi. A #Milano ristoratori multati per una manifes… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi dice Raggi dice che il cantiere della Metro C procede ma non dà il via libera ai lavori Linkiesta.it Ostia, scontro Pd - M5s sul Mercato Sociale: "Raggi mente. Per beneficiarne è obbligatorio lavorare gratis"

E' scontro tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle in merito alla questione del primo mercato sociale di Roma, inaugurato ad Ostia lo scorso 29 aprile. "Nei giorni scorsi abbiamo denunciat ...

Ostia, Mercato Sociale ecco le prove: per beneficiarne è obbligatorio lavorare gratis

Ostia – Alla fine le prove sono uscite fuori: per poter accedere agli aiuti alimentari del Mercato Sociale aperto dal X Municipio e inaugurato dalla sindaca Virginia Raggi, c’è l’obbligo di svolgere a ...

E' scontro tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle in merito alla questione del primo mercato sociale di Roma, inaugurato ad Ostia lo scorso 29 aprile. "Nei giorni scorsi abbiamo denunciat ...Ostia – Alla fine le prove sono uscite fuori: per poter accedere agli aiuti alimentari del Mercato Sociale aperto dal X Municipio e inaugurato dalla sindaca Virginia Raggi, c’è l’obbligo di svolgere a ...