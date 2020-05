Pamela Trono Over | chi è la dama di Uomini e Donne | età e vita privata dell’ex di Enzo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tra nuovi arrivi e sorprese, come può essere l’arrivo del giovane Sirius per corteggiare Gemma,regala anche il ritorno di ‘vecchi’ protagonisti. Nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi hanno fatto infatti il loro nuovo ingressoCapo eBarretta, e il loro confronto non è stato leggero. La coppia, o per meglio dire la ex coppia, ha infatti reso note le proprie rimostranze nei confronti dell’altro in un acceso dibattito divampato prima con uno scambio a distanza su Instagram., infatti, rispondendo alle domande dei suoi follower ha fatto capire che la storia tra i due è. Naufragata a causa del ripensamento di, lavoro e storia condal canto suo non ha voluto parlare della fine della storia con, ma si è detto deluso del comportamento della. Scopriamo ...