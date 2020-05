Occhio | qui si riapre prima | messe | via libera dal 18 maggio Conte cede al pressing

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Firmato a Palazzo Chigi il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo il coronavirus: dal 18si tornerà in chiesa per assistere le. L'intesa per il riavvio è stata siglata dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe, e dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Un altro passo verso la riapertura totale, o quasi, mentre continua ildi baristi e ristoratori. Il premier ha spiegato che "le misure di sicurezza previste nel testo esprimono inuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta dando all'intera collettività nazionale in questo momento difficile per il Paese". L'intesa è arrivatra dopo una ...