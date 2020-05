Nuovo stadio Milano: Inter e Milan presentano i due progetti al Comune (Di giovedì 7 maggio 2020) I Club presentano i progetti degli studi Populous e Manica/Sportium per la rifunzionalizzazione di San Siro Novità sul fronte Nuovo stadio Milan: Milan e Inter hanno presentato al Comune di Milano un documento propedeutico al progetto di fattibilità relativo alla creazione nell’area di San Siro di un Nuovo stadio con i più elevati standard Internazionali e di un Distretto moderno e innovativo per lo Sport e il Tempo Libero. Come riportato dal comunicato: «Le due proposte presentate, frutto di un costante e proficuo dialogo con l’amministrazione, sono state realizzate in conformità alle 16 condizioni indicate, nel novembre 2019, dal Consiglio e dalla Giunta Comunale. I nuovi progetti, sviluppati dagli studi di architettura Populous e Manica/Sportium, prevedono un Nuovo stadio, moderno e con i più elevati standard, e il ... Leggi su calcionews24 Nuovo stadio Pinto - il sindaco Marino : “Compiuto un altro passo”

Barone: “Senza lo stadio nuovo, la messa è finita. Stiamo mettendo le basi per fare una bella Fiorentina”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto a Radio Toscana: “Voglio ringraziare i tifosi, a me e Rocco ci mancano i nostri tifosi” E sulla ripartenza: “Noi speriamo di farlo, vor ...

