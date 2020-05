“Non andare a lavoro, ci contagi”: i biglietti ricevuti da un medico di una Rsa di Milano. Glieli mandano i vicini di casa (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, medico Rsa di Milano riceve biglietti dai vicini: “Ci contagi” Se c’è una cosa che la pandemia di Coronavirus ha insegnato all’Italia è quanto è importante e delicato il lavoro di medici e infermieri, ritratti in queste difficili settimane come veri e propri supereroi. Eppure, allo stesso tempo, la loro prolungata esposizione alla malattia, complice l’inevitabile vicinanza ai pazienti positivi, alimenta la paura degli altri cittadini, che temono che i medici possano essere portatori del virus. Tutto ciò scatena anche brutti episodi di intolleranza e maleducazione. Ne sa qualcosa un medico di Milano, che ricopre una posizione di rilievo all’interno di una storia Rsa della città e che nei giorni scorsi ha trovato nella cassetta delle lettere un biglietto lasciato dai vicini di casa: ... Leggi su tpi Lutto per Enrico Nigiotti - il cantante rifiuta ‘Amici Speciali’ : “Non me la sento di andare in tv”

Coronavirus - Salvini critica Meloni : “Non basta andare in piazza 15 minuti”. Ma due giorni fa si era detto “pronto a manifestare”

Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. De Micheli sulle seconde case : “Non si può andare” – DIRETTA (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus,Rsa di Milano ricevedai vicini: “Ci contagi” Se c’è una cosa che la pandemia di Coronavirus ha insegnato all’Italia è quanto è importante e delicato ildi medici e infermieri, ritratti in queste difficili settimane come veri e propri supereroi. Eppure, allo stesso tempo, la loro prolungata esposizione alla malattia, complice l’inevitabile vicinanza ai pazienti positivi, alimenta la paura degli altri cittadini, che temono che i medici possano essere portatori del virus. Tutto ciò scatena anche brutti episodi di intolleranza e maleducazione. Ne sa qualcosa undi Milano, che ricopre una posizione di rilievo all’interno di una storia Rsa della città e che nei giorni scorsi ha trovato nella cassetta delle lettere un biglietto lasciato dai vicini di casa: ...

RobertoBurioni : Finalmente una notizia davvero ottima: un primo vaccino funziona benissimo negli animali. Come vi avevo detto, le n… - borghi_claudio : @boni_castellane No, significa che con il 17%, con il M5S in maggioranza e con ministeri chiave espressione del sis… - lofioramonti : Una fila interminabile di macchine per...andare dal McDonald's. Speriamo la Fase 2 non sia tutta così. Dobbiamo imp… - CurlyOfAsh : RAGA MA VI IMMAGINATE TUTTE NOI FAN CHE DOBBIAMO ANDARE AL CONCERTO DI MILANO IL 29 APRILE CHE NON SAPPIAMO DOVE AN… - Libellu87858416 : Vivere come nuotare si può riuscire soltanto restando a pelo del mare D'altronde non si può tacere, la voce che ci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non andare Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera