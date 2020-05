Mina in “isolamento” da anni: scoppia l’ironia sui social, interviene il figlio (Di giovedì 7 maggio 2020) Massimiliano Pani, figlio della celebre cantante Mina, dice la sua sulla quarantena che tutti noi stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus ma anche sulla scelta della madre di isolarsi dal mondo a vita privata, ritirandosi dalla scena musicale oltre 40 anni fa. Questa scelta, ultimamente è oggetto di ironia sui social, dove circolano meme con scritto che perfino Mina sarebbe pronta per uscire di casa nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Auguri a distanza per Mina Massimiliano è il figlio che Mina ha avuto da Corrado Pani il 18 aprile 1963. Lavora dietro le quinte del mondo della musica. È un compositore e produttore discografico. A lui, si deve la composizione delle parole di Sensazioni e Il vento, due canzoni della madre. Ha due figli, Axel nato dalla prima moglie Ulrike Fellrath, ed Edoardo, dalla seconda moglie Milena ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 maggio 2020) Massimiliano Pani,della celebre cantante, dice la sua sulla quarantena che tutti noi stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus ma anche sulla scelta della madre di isolarsi dal mondo a vita privata, ritirandosi dalla scena musicale oltre 40fa. Questa scelta, ultimamente è oggetto di ironia sui, dove circolano meme con scritto che perfinosarebbe pronta per uscire di casa nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Auguri a distanza perMassimiliano è ilcheha avuto da Corrado Pani il 18 aprile 1963. Lavora dietro le quinte del mondo della musica. È un compositore e produttore discografico. A lui, si deve la composizione delle parole di Sensazioni e Il vento, due canzoni della madre. Ha due figli, Axel nato dalla prima moglie Ulrike Fellrath, ed Edoardo, dalla seconda moglie Milena ...

