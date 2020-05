Mara Venier, duro sfogo dopo la quarantena”Tu li hai ammazzati i nonni”. Con chi ce l’ha? (Di giovedì 7 maggio 2020) La conduttrice di Domenica In, Mara Venier sembra che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista al quotidiano lombardo “Il giorno” e sembra che abbia mosso delle critiche provocatorie nei riguardi della virologa Ilaria Capua. Conosciamo tutti Mara per essere una donna abbastanza schietta, senza peli sulla lingua ed anche in questa occasione, sembra non aver fatto di meno. Reduce da una quarantena durata circa due mesi, così come tutti noi la conduttrice pare si sia sfogata in un’intervista che come abbiamo detto ha rilasciato al quotidiano lombardo “Il giorno” raccontando così le sue emozioni vissute anche dopo aver rivisto il suo nipotino dopo tanto tempo. Coronavirus, lo sfogo di Mara Venier dopo la quarantena Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni Mara Venier sembra abbia rilasciato ... Leggi su aciclico Mara Venier acqua e sapone su Instagram dà un taglio ai capelli | Video

Antonio Zequila - confessione su Simona Ventura e Mara Venier : “E’ colpa mia”

Antonio Zequila dice la rottura tra Mara Venier e Simona Ventura è stata per colpa mia (Di giovedì 7 maggio 2020) La conduttrice di Domenica In,sembra che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista al quotidiano lombardo “Il giorno” e sembra che abbia mosso delle critiche provocatorie nei riguardi della virologa Ilaria Capua. Conosciamo tuttiper essere una donna abbastanza schietta, senza peli sulla lingua ed anche in questa occasione, sembra non aver fatto di meno. Reduce da una quarantena durata circa due mesi, così come tutti noi la conduttrice pare si sia sfogata in un’intervista che come abbiamo detto ha rilasciato al quotidiano lombardo “Il giorno” raccontando così le sue emozioni vissute ancheaver rivisto il suo nipotinotanto tempo. Coronavirus, lodila quarantena Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giornisembra abbia rilasciato ...

FallenPhoenix28 : RT @ottogattotto: Non resisto più e dico basta. Devo togliermi questo peso dallo stomaco e, a costo di essere linciato e defollowato, devo… - Armageddon5567 : @ottogattotto Mara Venier è stata quella che disse 'Salvini mi fa sangue ' Sangue ? - FloraPiachica : RT @ottogattotto: Non resisto più e dico basta. Devo togliermi questo peso dallo stomaco e, a costo di essere linciato e defollowato, devo… - settepale : RT @ottogattotto: Non resisto più e dico basta. Devo togliermi questo peso dallo stomaco e, a costo di essere linciato e defollowato, devo… - cgregorio52 : RT @ottogattotto: Non resisto più e dico basta. Devo togliermi questo peso dallo stomaco e, a costo di essere linciato e defollowato, devo… -