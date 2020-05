LegaPro, ecco la sospensione: scelta la quarta promossa in Serie B (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta nella giornata di oggi l’assemblea di LegaPro. Dopo un lungo confronto le parti hanno deciso di sospendere la stagione 2019/2020; blocco delle retrocessioni; blocco dei ripescaggi dalla Serie D e promozione della quarta in Serie B secondo i meriti sportivi ponderata tra punti e giocate. Le promosse in Serie B dunque saranno Monza, Vicenza e Reggina. La quarta – salvo colpi di scena – dovrebbe essere il Carpi. Tutto dovrà essere approvato dal Consiglio Federale della FIGC che era in programma domani, ma nei giorni scorsi è stato rinviato. Il numero uno della LegaPro, Francesco Ghirelli ha annunciato: “Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale abbiamo optato per la sospensione del campionato”. L'articolo LegaPro, ecco la sospensione: scelta la quarta promossa in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta nella giornata di oggi l’assemblea di. Dopo un lungo confronto le parti hanno deciso di sospendere la stagione 2019/2020; blocco delle retrocessioni; blocco dei ripescaggi dallaD e promozione dellainB secondo i meriti sportivi ponderata tra punti e giocate. Le promosse inB dunque saranno Monza, Vicenza e Reggina. La– salvo colpi di scena – dovrebbe essere il Carpi. Tutto dovrà essere approvato dal Consiglio Federale della FIGC che era in programma domani, ma nei giorni scorsi è stato rinviato. Il numero uno della, Francesco Ghirelli ha annunciato: “Detto che starà al Consiglio Federale prendere la decisione finale abbiamo optato per ladel campionato”. L'articololalain ...

